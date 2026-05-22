Leijonien vahvat otteen jääkiekon MM-kisoissa ovat jättäneet alleen sen, että puolustuksesta ei ole vielä näissä karkeloissa päästy kertaakaan puhumaan.
Suomi on päästänyt neljässä ensimmäisessä MM-kisaottelussaan vain viisi maalia.
Samaan aikaan pakistosta Mikko Lehtonen on paukuttanut tehot 0+5. Olympialaisissa vähälle peliajalle jäänyt Lehtonen on tehnyt väkevän paluun maajoukkueeseen.
– Herra Tyylikäs, Mikko Lehtonen, vuodesta toiseen vaan on sellainen betonijalka. Tulosta tulee ja hänellä myös kehonkieli näyttää muille pelaajille, että me olemme voittajia, meillä on mahdollisuus voittaa, toteaa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.
Pakistosta on löytynyt myös uusi onnistuja, kun NHL:ssä kauden aikana alavireessä ollut Boston Bruinsin Henri Jokiharju on noussut esiin. Jokiharju iski torstaina komean maalin Latvian verkkoon.
– Henri Jokiharju on kyllä ylittänyt odotukset. Viime pelissä tuli jo hienoja tehojakin, mutta muutenkin peruspeli on ollut erinomaisella tasolla. Sellainen positiivinen yllätys, Kivi sanoo.
Mitä Karri Kivi tekisi Leijonien kentällisille nyt, kun myös Konsta Helenius on liittymässä ryhmään. Siitä lisää alla olevalle videolla.
