Somevaikuttaja Roni Bäck ihmettelee sitä, miksi kirjoja ei tehdä houkuttelevammiksi. Bäckin lapsille kirjoja luetaan päivittäin.

Lukeminen kuuluu vankasti somevaikuttaja Roni Bäckin perheen arkeen. Bäck kertoo, että hänen 1,5- ja 3,5-vuotiaille lapsilleen luetaan kirjoja joka päivä, vähintään iltaisin, mutta usein myös päivisin.

Bäck mukaan kotona on "loputtomasti" kirjoja, joista lapset kaivavat luettavaa.

– On muutama sellainen kirja, joita ollaan luettu niin monta kertaa, että riittää, että sanon ensimmäisen sanan ja esikoinen osaa kertoa, mitä sillä sivulla tapahtuu.

Välillä luetaan puolitoistavuotiaan kuvakirjaa ja välillä jotain monimutkaisempaa. Tällä hetkellä hyllystä valikoituu useimmiten jompikumpi kahdesta lempikirjasta.

– Frozen-tarina Sydämiä kaikkialla, jossa Elsa ja Anna menevät eväsretkelle.

– Tällä hetkellä ykkösjuttu on kirja, jossa Pipsa ja Jyri leikkivät isä- ja äitipossua.

"Iskän pitää näyttää esimerkkiä"

Bäck kertoo lukevansa myös itse, sekä omaksi ilokseen mutta myös lasten takia.

– Tärkeintä on, että luetaan koko ajan ja minä luen. Kuulin jonkun tutkimuksenkin, että pojat lukevat paljon enemmän, jos iskät näyttävät esimerkkiä. Se on pinttynyt mun päähän, että nyt iskän pitää näyttää esimerkkiä.

Bäck antoi MTV Uutisille haastattelun Porissa SuomiAreenan tilaisuudessa Tulevaisuuden toivo, jossa keskusteltiin muun muassa sosiaalisen media kärkkäiden mielipiteiden haasteista ja lukemisen tärkeydestä lukutaidon lisäämisessä keskittymiskyvyn lisäämisessä.

Voit katsoa keskustelun täältä ja lukea siitä kertovan jutun alta.

Kirjoihin oppia somesta

Bäck harmittelee sitä, että kirjojen kansista on vaikea päätellä yhtään mitään. Hän vertaa kirjoja sosiaalisen median sisältöihin ja miettii, miksi ne eivät houkuttele.

– Jos mietitään Youtube-videota, minä suunnittelen otsikon mahdollisimman klikattavaksi ja pikkukuvan mahdollisimman kiinnostavaksi, että video avataan.

– Sitten meillä on kirjoja, joissa on joku abstrakti taidekuva ja nimi on joku "Tunteen toisella puolen", ja se voi olla kaikista paras kirja koskaan, se vaan ei ilmene siitä mitenkään ulkoapäin. Toivoisin, että kirjat ottaisi vaikutteita sosiaalisesta mediasta siinä mielessä, että ne oikein vetäisivät puoleensa.

100 sivua on parempi kuin 700

Omaksi kirjailijasuosikikseen Back nimeää brasilialaisen Paulo Coelhon.

Samalla hän muistelee kouluaikojaa, jolloin käteen annettiin Mika Waltarin monisatasivuinen eepos Sinuhe egyptiläinen.

– Jos kuusitoistavuotiaalle annat seitsemänsataasivuisen klassikon, niin rakastuuko hän kirjallisuuteen? Ei.

– Mutta sitten kun kolmekymppisenä sain käteen Paolo Coelhon kirjan, olinkin yhtäkkiä mielikuvituksessani jossain Afrikassa seikkailemassa. Ne kirjat ei ole edes paksuja, Bäck sanoo.

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