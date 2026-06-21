Tunnetun lastenpsykiatrin mukaan lasten arjesta on hävinnyt yksi olennaisen tärkeä asia.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen on seurannut lasten ja vanhempien ongelmia ja elämää usealla vuosikymmenellä.

Hän on huomannut koululaisia tavatessa yhden piirteen ujuttautuneen vanhemmuuteen viime vuosina.

– Olen ollut kouluvaarina viime talven aikana ja jutellut opettajien kanssa ja nähnyt lapsia – aivan hurmaavia kakkosluokkalaisia – ja ollut ihan elementissäni. Mieletön määrä on ollut energiaa ja kaikkea mukavaa ja positiivista, Sinkkonen kehui MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Opettajien kertoman mukaan monilla lapsista on kuitenkin "aikuisen nälkä". Siihen on Sinkkosen mukaan helppo lääke.

– Ilman että nyt heristelen ja osoitan sormella, ehkä monet vanhemmat eivät tule ajatelleeksi sitä, miten tärkeää on rupattelu, niitä näitä puhuminen, tyyliin "millainen päivä sinulla oli, mitäs kivaa tapahtui ja millaista oli koulussa". Tätä minä haluaisin korostaa.

Katso koko keskustelu kesästä ja vanhemmuudesta yllä olevalta videolta!