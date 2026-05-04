Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kehuu asukkaan toimintaa.
Laturissa ollut kännykkä syttyi tuleen makuuhuoneen yöpöydällä omakotitalossa Joensuussa sunnuntaina alkuillasta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työksi jäi vain tilanteen varmistaminen, sillä asukas ehkäisi palon leviämisen oikeaoppisesti, pelastuslaitos kehuu tiedotteessaan.
Asukas siirsi palavan kännykän peltiastiaan ja vei laitteen ulos, jossa kännykän akku paloi loppuun. Kännykän syttymistä ja palon leviämistä lievensi myös se, että laite oli suojakuoressa.
– Ilman palavan kännykän siirtämistä tulipalo huoneistossa olisi ollut todennäköinen. Onneksi oli ilta-aika ja valppaat asukkaat hereillä, pelastuslaitos sanoo.
Lue myös: Latauksessa ollut puhelin syttyi palamaan sängyllä – pian patja lensi pihalle
"Tuo räjähtää" – kamera tallensi: oppilaan kännykkä syttyi tuleen luokassa Hämeenkyrössä
0:32