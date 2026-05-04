Jääkiekkosarja NHL:n pudotuspelien ulkopuolelle kuluvalla kaudella jäänyt Toronto on palkannut uudeksi general managerikseen John Chaykan. Seuran vanhemmaksi neuvonantajaksi joukkue kiinnitti pelaajalegenda
Kanadalainen Chayka, 36, on mielenkiintoinen palkkaus, sillä hänen viimeisin GM-pestinsä on kuuden vuoden takaa Arizona Coyotesista – seurasta, jota ei ole enää olemassa. Hän toimi Arizonan GM:nä vuosina 2016–2020.
Chaykan pesti Arizonassa päättyi riitaisasti juuri ennen pudotuspelien alkua kesällä 2020, kun hän oli rikkonut seuran sääntöjä etsimällä sopimuksensa aikana töitä muista NHL-seuroista. Hän oli tuohon aikaan liigan nuorin GM.
Chayka on innoissaan uudesta mahdollisuudesta NHL:ssä.
– Toronto on yksi jääkiekon historiallisimmista seuroista, jolla on intohimoinen fanikunta, ja he haluavat voittaa. Keskityn rakentamaan joukkueen, joka on kilpailukykyinen, motivoitunut ja periksiantamaton, Chayka sanoi seuran tiedotteessa.
Maple Leafsin edellinen GM Brad Trevling sai potkut seuralta maaliskuussa. Joukkue jäi kuluvalla kaudella pudotuspelien ulkopuolelle, vaikka sen tavoite oli taistella mestaruudesta.
Torontossa uskottiin, että tuleva GM tulisi seuran sisältä, mutta näin ei kuitenkaan käynyt.
Samalla Toronto tiedotti, että pelaajalegenda Mats Sundin on nimitettu joukkueen vanhemmaksi neuvonantajaksi. Ruotsalaishyökkääjä toimi pelaajaurallaan kymmenen kauden ajan seuran kapteenina.
Suureen pettymykseen päättyneen kauden jälkeen ei ollut varmaa, aloittaako Toronto uudelleenrakennuksen myymällä pelaajiaan vai tavoitteleeko se yhä mestaruutta.
Seuran toimitusjohtaja Keith Pelley antoi nyt osviittaa siitä, mitä joukkue aikoo.
– Tämän prosessin alusta asti on kyse mestaruustason joukkueen rakentamisesta faneillemme ja kaupungillemme. Tämä päivä (Chaykan ja Sundinin palkkaus) on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.