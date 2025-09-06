Taitatko työmatkat autolla? Poliisi muistuttaa "vanhasta neuvosta"

Syksyä pukkaa ja sen vaikutus näkyy myös liikenteessä.

Yksi suuri riskitekijä liikenteessä on se, että siellä ei noudateta sääntöjä. Näin kertoo MTV:lle poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen Poliisihallituksesta

– Mutta jos ajatellaan erityisesti syksyä, niin se lisääntyvä pimeys, hämäryys ja sääolosuhteet, kuten sade ja sumu, tuovat lisää riskiä näkyvyyteen.

Mikäli autoilija haluaa ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vahinkoja liikenteessä, niin jälleen kerran Rissanen kehottaa noudattamaan liikennesääntöjä.

– Ne ovat pelisäännöt meille kaikille ja sitä kautta otetaan toinen liikkuja huomioon.

Myös syksyn keleihin voi varautua.

– Ajoneuvon valojen kunnon tarkistaminen, pyyhkijänsulkien kunto ja toiminta ja sitten tuulilasin pesunesteen riittävä määrä ja laatu ovat myös keskeisiä asioita, Rissanen kertoo.

Näkyvyys tuo turvaa

Rissasen mukaan on tärkeää tehdä itsensä näkyväksi liikenteessä.

– Käytä heijastimia. Markkinoilla on paljon erilaisia vaihtoehtoja, miten voi tehdä itsensä näkyväksi.

Poliisi valvoo myös erikseen työmatkaliikennettä, ja Rissasella on vinkki työmatkansa autoileville.

– Vanha neuvo on se, että varaa riittävästi aikaa sinne työmatkalle. Nyt kun kelit vielä vähän muuttuvat, niin varaa erikseen aikaa myös siihen, että putsaat auton ennen töihin lähtöä.

– Kun teemme valvontaa, niin kyllä siellä usein sen ylinopeuden tai liian suuren tilannenopeuden selitys on ollut se kiire.

Rissanen kehuu, että kansalaisilla ovat edellä mainitut liikenneturvallisuusasiat lähtökohtaisesti hyvin hallussa, vaikka toki poikkeuksiakin mahtuu mukaan.

