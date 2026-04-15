Ylen euroviisuselostaja, tv-tuottaja ja juontaja Mikko Silvennoinen selostaa tänäkin vuonna Euroviisut Pasilan studiosta käsin. Silvennoinen kertoo asiasta MTV Uutisille.

– Lähden paikan päälle Wieniin avajaisiin. Pääsen tapaamaan artisteja ja voin tehdä taustatyötä. Itse selostaminen tapahtuu sitten Pasilassa, niin kuin viime vuonnakin.

Taustalla on se, että sekä semifinaalin että mahdollisen finaalin ympärille on suunniteltu ennakko- ja jatkolähetykset, joissa Silvennoinen on mukana.

Viime vuonna Yle teki linjauksen viisujen selostamisesta Suomesta käsin pohjautuen Ylen säästötoimiin ja kustannusten nousuun.

Silvennoinen myöntää, että selostaminen viisupaikalta verrattuna Suomesta käsin selostamiseen, eroaa toisistaan hyvin paljon.

– Tottakai se on erilaista. Siinä ei tiedä, mitä siellä paikan päällä salissa tapahtuu. En sitten tiedä, huomasivatko katsojat niin suurta eroa. Uskon, että kaikki menee hyvin, jos ei tapahdu mitään poikkeuksellista. Tunnetaso on kuitenkin erilainen, Silvennoinen myöntää.

Hän vieraili Huomenta Suomessa 15. huhtikuuta ja kertoi, että on historiallista, että Suomi on pysynyt koko kevään ajan ykkösenä. Näin ei ole koskaan aiemmin käynyt.