Mikko Rantasesta on nähty tällä NHL-kauden aikana uusia, kovempia puolia. Onko muutos ollut tietoista?

Rantanen joutui marraskuussa kohujen keskelle saatuaan lyhyen ajan sisään kaksi lyhyttä pelikieltoa.

Jälkimmäisessä tilanteessa New York Islandersin Aleksandr Romanov paiskautui vaarallisesti päin kaukalon laitaa ja loukkaantui.

Rytissyt on muutenkin.

– Ei se mikään tietoinen valinta kyllä ole ollut. Tietysti pelataan kovaa, kun on paikka, ja sitten kun ei ole, vähän himmataan. Pelataan sitä, mitä peli antaa. Ei ylimietitä liikaa, Rantanen tiivistää.

Dallas on parhaillaan Keskisessä divisioonassa kolmannella sijalla. Uudeksi päävalmentajaksi tällä kaudella tulleen Glenn Gulutzanin tekemät muutokset ovat miellyttäneet Rantasta.

Joukkueessa on selvästi aiempaa enemmän peli-iloa, mikä on näkynyt myös 56 pistettä (16+40) 40 otteluun tehneen Rantasen otteissa.

– Itse olen ainakin tykännyt todella paljon uuden koutsin pelisysteemistä. Totta kai painotamme puolustuspelaamista. Se on tärkein juttu, mutta hyökkäyssuuntaan saa olla aika luova. Siitä koutsi tykkää, ja se on ollut hyvä sekä pakeille että hyökkääjille.