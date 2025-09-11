Juice Leskisen leski Sari Leskinen astuu harvinaisella tavalla televisiokameroiden eteen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Edesmenneen muusikkolegendan Juhani Juice Leskisen leski Sari Leskinen kertoo pariskunnan yhteisistä vuosista Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa kello 18 alkaen.

Haastattelussa mukana on myös kirjailija Tuomas Marjamäki, jonka aiheen tiimoilta kirjoittama teos On tapahtunut jotakin hyvää (Docendo) julkaistiin torstaina 11. syyskuuta.

Sari Leskistä ei ole nähty paljoa julkisuudessa, mutta hän lähti mukaan kirjaprojektiin oikaistakseen joitain hänen puolisoaan koskevia väärinkäsityksiä.

Haastattelussa Leskinen kertoo, millaista pariskunnan yhteinen elämä oli ja kuinka muusikkomiehen kanssa ei ollut aina aivan helppoa elää yhdessä. Leskinen avaa myös sitä, millaista Juice Leskisen alkoholinkäyttö todellisuudessa oli.

Sari ja Juice Leskinen tapasivat toisensa vuonna 2002. Samana päivänä, kun pari tapasi, Sari juhli 40-vuotissyntymäpäiväänsä.Tommi Salo

Juice Leskinen menehtyi 24. marraskuuta vuonna 2006. Kuollessaan Leskinen oli 56-vuotias ja hänellä oli erilaisia terveysongelmia. Sari ja Juice Leskinen menivät naimisiin vuonna 2004.

Sari Leskinen kertoo, ettei aio puhua Juicen ja hänen elämästä enää tämän jälkeen.

Laulaja-lauluntekijä ja muusikko muistetaan useiden ikonisten suomalaisten laulujen luojana. Hänen kynästään lähtivät muun muassa Viidestoista yö, Kaksoiselämää, Musta aurinko nousee ja Syksyn sävel.

Sari Leskisen haastattelu Viiden jälkeen -ohjelmassa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Lähetys alkaa kello 17.00.