Juice Leskinen ei missään nimessä sietänyt typeryyttä.

Laulaja-lauluntekijä Juice Leskisen leski Sari Leskinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina 11. syyskuuta pariskunnan yhteisestä elämästä. Mukana haastattelussa oli myös kirjailija Tuomas Marjamäki, jonka kirjoittama kirja On tapahtunut jotakin hyvää (Docendo) julkaistiin samana päivänä.

Kirja kertoo Juice Leskisen viimeisistä elinvuosista, joiden aikana hän tapasi Sari Leskisen ja meni tämän kanssa naimisiin.

Sarin mukaan Juice ei ollut kaikista helpoin puoliso. Muusikkolegenda ei muun muassa sietänyt typeryyttä sen missään muodoissa.

– Jos hän tapasi jonkun mielestään erittäin tyhmän ihmisen, niin hän kyllä sanoikin sen, Sari Leskinen kertoo.

Muusikolla oli myös erikoinen tapa: hän kirjasi ylös "the losers" -vihkoonsa ihmiset, joista ei pitänyt ja joille ei enää aikonut antaa elämässään aikaa.

Jos Juicella ja Sarilla oli keskenään riitaa, olivat ne Sarin mukaan todellisia "maailmansotia".

– Kyllä siinä sitten sanailtiin ja kaksi itsepäistä ihmistä, niin ei voinut antaa periksi. Mutta se olin sitten minä joka aina olin, että jos voitaisiin lopettaa. Kyllä Jussi tuli aina vastaan.

Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2002, Sarin 40-vuotissyntymäpäivänä. He menivät naimisiin vuonna 2004.

Juice olisi halunnut, että Sari olisi jättäytynyt pois töistään, mutta tämä ei halunnut niin tehdä raha-asiat mielessään pitäen. Juicen vakuutteluista huolimatta, että raha-asiat ja eläkkeet kyllä hoidetaan, ei Sari kuitenkaan lopettanut työntekoa.

Yhteistä elämää varjostivat Juicen erilaiset terveysongelmat. Muusikolla oli muun muasssa diabetes sekä vakava munuaissairaus.

Kuollessaan Juice Leskinen oli 56-vuotias.

Pariskunnan yhteinen asunto Tampereella oli vuosikaudet vuokralla, mutta nyt Sari kertoo muuttaneensa takaisin kotiin, joka aikanaan oli parin yhteinen.

– Olen niin käytännöllinen ihminen, että se sopii tähän elämäntilanteeseeni hirveän hyvin. Siinä on hyvät kulkuyhteydet ja se sijaitsee kuitenkin Tampereen keskustassa. Eli ihan käytännön syyt.

Sari Leskinen aio puhua Juicen ja hänen elämästä enää tämän jälkeen.

Laulaja-lauluntekijä ja muusikko muistetaan useiden ikonisten suomalaisten laulujen luojana. Hänen kynästään lähtivät muun muassa Viidestoista yö, Kaksoiselämää, Musta aurinko nousee ja Syksyn sävel.

