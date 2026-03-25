Mikael Granlundin vuoden 2011 MM-kisojen ilmaveivimaali ja siitä seurannut nimikkopostimerkki herättivät ihmetystä Anaheim Ducksin pukukopissa.
Suomalaishyökkääjän nykyiset joukkuetoverit hämmästelivät postimerkkiä.
Granlundin ilmaveivipostimerkki tuotiin myyntiin vuoden 2011 jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Tuolloin 19-vuotias Granlund oli noussut suureen suosioon, kun hän oli tehnyt MM-kisojen välieräottelussa ilmaveivimaalin Venäjän verkkoon.
Ducksin pelaajista yhdysvaltalaiset Ryan Poehling, 27, ja Frank Vatrano, 32, eivät tienneet, että heidän joukkuekaveristaan on tehty postimerkki.
– Onko tuo “Granimal”? Teitkö sinä ilmaveivimaalin? Poehling kysyi vieressä istuneelta Granlundilta joukkueen sosiaalisen median videolla, jolla postimerkkiä esitellään.
Ruotsalaishyökkääjä Leo Carlsson, 21, liittyy keskusteluun.
– Ettekö ole koskaan nähneet tuota?
– En ole koskaan nähnyt tuota, Poehling vastaa.
Kalifornialaisjoukkueen suurin tähtinimi Carlsson oli Bratislavan MM-kisojen aikaan 6-vuotias. Hän kertoo katsoneensa kyseisen Suomi–Venäjä-ottelun.
– Muistan katsoneeni ottelun livenä. Toivon, että Granlundilla oli hauskaa myös tuon jälkeen.
Suomen MM-kultaan päättyneet kisat olivat tuolloin 19-vuotiaan Granlundin näytön hetki suuremmalle yleisölle. Granlund tehtaili kisojen yhdeksässä ottelussa yhtä monta pistettä (2+7=9).
Kovassa vireessä NHL:ssä
Mikael Granlund on ollut tehokkaalla pelipäällä viime aikoina. Viime yön kierroksella hän tehtaili kaksi maalia, kun Ducks voitti Vancouver Canucksin 5-3.