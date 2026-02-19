Tshekkiä vastaan pelatussa olympiapuolivälierässä loukkaantuneen Sidney Crosbyn pelikunto on vielä mysteeri.
Crosby loukkasi jalkansa puolivälierän toisessa erässä, kun hän väänsi jalkaansa Radko Gudasin taklauksen yhteydessä. Kanadan supertähti jätti kaukalon linkuttaen, eikä enää palannut otteluun.
Nyt Crosbyn tilanteesta on tihkunut hieman lisätietoja. Crosbyn on määrä käydä magneettikuvissa vamman laadun ja vakavuuden selvittämiseksi. Tarkempi päivitys tähden pelikunnosta saadaan myöhemmin torstaina Kanadan jääharjoitusten yhteydessä.
Crosbyn loukkaantuminen antoi Kanadalle lisämotivaatiota tiukassa ja jännittävässä Tshekki-ottelussa.
– Hän on kunnon johtaja. Pelaajat eivät halunneet, että turnaus päättyisi hänen osaltaan siihen. Mentaliteettimme oli, ettei tämä missään nimessä ole hänen viimeinen pelinsä olympialaisissa. Se oli jätkille iso motivaattori, Kanadan päävalmentaja Jon Cooper kertoi TSN:lle.
Kanada kohtaa välierissä Suomen. Ottelu pelataan perjantaina kello 17.40.