Trumpin uskotaan kaipaavan nopeaa ulospääsyä sodasta. Tulitauko on siihen mahdollisuus.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koventuneet puheet ovat säikäyttäneet jopa hänen ydinkannattajiaan, kertoo MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Karppinen katsoo Trumpin toistaneen jälleen tutun kaavan: Uhon, bluffin ja lopulta perääntymisen. Hänen uusi tyylinsä on kuitenkin järkyttänyt monia.

Karppinen kertoo, että tavanomaisen demokraattien suunnalta tulevan kritiikin lisäksi myös kongressin republikaanien joukosta on uskaltauduttu julkisesti kritisoimaan Trumpia tämän uhattua iskeä Iranin siviilikohteisiin ennen tulitaukoa.

Osa Trumpin entisistä tukijoista väläytti jopa presidentin syrjäyttämistä perustuslain lisäyksen nojalla. Vaikka ehdotus Karppisen mukaan ole realistinen, kertoo sen hänestä olennaisesta muutoksesta.

– Kiroileva ja ihan uudella tasolla riehuva Trump säikäytti tällä osan entisistä ydinkannattajistaan, Karppinen arvioi.

Trumpilla on kuitenkin yhä vankat kannattajansa, jotka katsovat tulitauon osoittavan, että Trumpin neuvottelutaktiikka toimi. Osa jopa uskoo, että toimilla vältettiin kolmas maailmansota.

Nyt tulitauon alettua avainkysymyksenä on Karppisen mukaan se, pitääkö tulitauko ja saadaanko Hormuzinsalmi Trumpin uskomalla tavalla avattua. Jos tämä toteutuu, on Trumpilla mahdollisuus toiveeseensa: nopeaan ulospääsyyn itse aiheuttamastaan sodasta.