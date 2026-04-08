Julkkispromoottori Kalle Keskistä syytetään maksamatta jääneistä Teosto-korvauksista usean vuoden ajalta.
Tapahtuma- ja festivaalijärjestäjä Loud'n Live Promotions -yhtiön toimitusjohtajaa ja julkkispromoottori Kalle Keskistä vastaan on nostettu syyte Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessä.
Loud'n Live Promotions kertoo tiedotteessa syytteen aiheena olevan epäilty törkeä petos, joka liittyy maksamatta jääneisiin Teosto-korvauksiin vuosien 2015–2022 aikana.
Keskinen sanoo tiedotteessa Teoston väittävän, että Teostolle on maksamatta korvauksia yli 160 000 euron arvosta. Hän kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
– Teosto ei ole esimerkiksi huomioinut omissa laskelmissaan kymmeniä korona-aikana ja muutoin peruuntuneita tapahtumia, joiden lipunmyyntitulot ovat palautuneet asiakkaille, Keskinen sanoo tiedotteessa.
– Loud'n Live Promotions kertoo, että prosessi ei vaikuta sen tämän vuoden festivaaleihin ja muihin tapahtumiin.
