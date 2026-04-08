Krimiä huoltanut lautta on Ukrainan mukaan mennyttä.
Ukraina kertoo tehneensä toimintakyvyttömäksi viimeisen ajoneuvo- ja junalautan, joka liikennöi Kertshinsalmen yli miehitetylle Krimille.
Asiasta kertovat sekä Ukrainan sotilastiedustelu että Kyiv Independent.
Ukrainalaislähteiden mukaan Slavjanin-nimiseen lauttaan iskettiin drooneilla huhtikuun kuudes päivä yöaikaan. Ukrainan sotilastiedustelu ei ole kertonut, kuinka pahasti alus on vaurioitunut. Ukrainan mukaan laiva ei ole kuitenkaan enää käytössä.
Lauttaa oli yritetty eliminoida myös maaliskuussa. Tuolloin Slavjaninia ei saatu tuhottua, mutta Ukraina onnistui poistamaan pelistä toisen junalautan, Avangardin.
Kyiv Independentin mukaan junalautalla oli tärkeä tehtävä Venäjän joukkojen huoltamisessa Krimillä.
Alus oli kuljettanut muun muassa voiteluaineita, polttoainetta, aseita sekä muita armeijan tarvikkeita.
Ukraina on sodan aikana iskenyt säännöllisesti Venäjän huoltoyhteyksiä vastaan.
