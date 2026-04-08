Terästuottaja SSAB:n tehtaalla Luulajassa on käynnistetty rikostutkinta työturvallisuusrikoksesta.

Noin 20 henkilöä on sairastunut SSAB:n Ruotsin Luulajaan rakennettavan uuden terästehtaan rakennustyömaalla.

SSAB kertoo tiedotteessa, että noin 20 aliurakoitsijoiden palveluksessa olevaa henkilöä on ilmoittanut sairausoireista. Työmaan työt on keskeytetty varotoimenpiteenä.

Ruotsin työympäristöviranomainen sekä poliisi ovat käynnistäneet työmaalla työturvallisuuteen liittyvät tutkinnat.

SSAB:n mukaan oireiden syytä ei vielä tiedetä. Yhtiön mukaan ainoat mittaukset, joissa on havaittu kohonneita pitoisuuksia, tehtiin kaivuutöitä tehneen traktorin ohjaamossa. Mittauksissa havaittiin kohonneita typpidioksidi- ja rikkidioksidipitoisuuksia.

