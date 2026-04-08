Sella on joutunut perumaan työnsä tulevilta kuukausilta.

Näyttelijä Seela Sellalla, 89, on todettu nielusyöpä, kertoo Ilta-Sanomat.

– Sen kanssa tässä nyt taistellaan ja katsotaan, saadaanko se sädehoidoilla tapettua ja mitä sitten. Ei tämä mikään ihan pikku juttu ole, Sella kertoo IS:lle.

Syöpä löytyi muutama viikko sitten, ja Sella kertoo käyvänsä tiheään tahtiin sädehoidoissa.

Sella on IS:n mukaan perunut kaikki työnsä ainakin huhtikuulta ja toukokuulta.

Viime vuonna Sella kertoi MTV Uutisten haastattelussa ikääntymisestä ja sen tuomista haasteista.

– Minä tunnen itseni vanhaksi. Ihan reilusti. En tunne itseäni senioriksi tai ikääntyneeksi, vaan vanhaksi. Sitä ei oikein voi käsittää. Olen kömpelömpi ja hitaampi, Sella kertoi tuolloin.