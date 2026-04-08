Kreikka on jo kieltänyt matkapuhelimet kouluissa, seuraavaksi se estää nuorilta pääsyn sosiaaliseen mediaan.

Kreikka kieltää alle 15-vuotiaiden lasten pääsyn sosiaaliseen mediaan ensi vuodesta alkaen.

Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis ilmoitti kiellon alkavan heti tammikuun ensimmäinen päivä 2027. Syynä kieltoon ovat nuorten kasvava ahdistus, unihäiriöt ja verkkoalustojen aiheuttama riippuvuus.

Nuorille osoitetussa videoviestissä Mitsotákis sanoi, että aivot eivät saa levättyä, jos ruudun ääressä viettää pitkiä aikoja. Lisäksi puhelimellaolo lisää pääministerin mukaan nuorten paineita jatkuvan vertailun ja kommentoinnin takia.

Australiasta tuli joulukuussa maailman ensimmäinen maa, joka kielsi alle 16-vuotiaiden lasten sosiaalisen median käytön. Maassa estettiin nuorilta pääsy muun muassa TikTokiin, YouTubeen ja Instagramiin.

Suomen hallitus on alkanut myös etsiä keinoja lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön rajoittamiseksi. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kertonut kannattavansa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta.

THL ei suosittele omia älypuhelimia alle 13-vuotiaille.