SM-liigan pudotuspelikeväässä tulikuumia otteita esittänyt HPK-vahti Kim Saarinen lähtee tällä viikolla Pohjois-Amerikkaan. Hämeenlinnalainen vahvistaa asian MTV Urheilulle.

19-vuotiaan Saarisen edustaman HPK:n SM-liigakausi päättyi tiistaina, kun Tappara oli puolivälieräsarjassa neljännen kerran parempi Tampereen illassa.

Saarinen ei kuitenkaan pääse asettumaan lomamielentilaan, sillä hän lähtee vielä kuluvalla viikolla Yhdysvaltoihin. Torjuja on NHL-seura Seattle Krakenin sopimuspelaaja.

Krakenin AHL-farmiseura on Kaliforniassa pelaava Coachella Valley Firebirds. Saarinen lähtee haistelemaan Firebirds-organisaation tunnelmia.

– Menen tällä viikolla ainakin tutustumaan ja treenaamaan. En tiedä, laittavatko he minua pelaamaan, Saarinen kertoo MTV Urheilulle.

Kuluvalla kaudella SM-liigaan eliittiin nousseella kassarilla oli koko runkosarjan paras torjuntaprosentti (91,61).

Vaikka HPK:n kausi päättyi puolivälieriin, oli Saarinen ilmiliekeissä. Häntä voidaan pitää tähänastisen playoff-kevään supertähtenä. Saarinen torjui edistyneiden tilastojen mukaan kevään aikana lähes 14 varmaa maalia. Lukema on omassa luokassaan, sillä tilaston kakkosena keikkuvalla KooKoon Eetu Randelinilla luku on kahdeksan.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-leiritys alkaa ensi viikolla. Leijonien johdosta ei ole Saarisen mukaan toistaiseksi oltu häneen yhteydessä.

– Jos kutsu maajoukkueeseen käy, ei kai sekään ole poissuljettua, että sinne lähtisin, Saarinen päättää.