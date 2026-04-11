Maastoa on palanut tänään useassa paikassa eri puolilla maata. Iltapäivään mennessä maastopalohälytyksiä on tullut pelastuslaitoksille runsaasti.

Maastopalovaroitus on tänään voimassa itäisessä Suomessa. Huomisesta alkaen varoituskartta hehkuu keltaisena maan pohjoisosia lukuun ottamatta.

Keväisen aurinkoisessa säässä maasto kuivuu nopeasti. Ilmatieteen laitos varoittaa maastopalojen vaaran kasvavan nyt nopeasti.

Avotulta kannattaa valvoa tarkasti, vaikka varoitusta ei vielä olisikaan voimassa. Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa tehdä lainkaan.

Maastopaloja iltapäivän aikana lukuisissa paikoissa

Pelkästään tänään iltapäivällä pelastuslaitos on tiedottanut maastopaloista Äänekoskella, Kauhavalla, Sievissä, Pirkkalassa, Porissa, Siikajoella, Keuruulla, Isojoella, Mynämäellä, Lemillä, Padasjoella, Vesannossa, Iisalmessa, Oulussa, Eurajoella, Pyhäjärvellä, Joensuussa, Toivakassa, Merikarvialla, Siikalatvalla, Salossa, Hämeenkyrössä, Taivalkoskella, Lappeenrannassa, Nurmijärvellä, Sastamalassa ja Kuopiossa.

Monet paloista oat ensitiedotteiden mukaan olleet keskisuuria.

Laihialla puolestaan on sammutettu suureksi luokiteltua maastopaloa. Paloa on ollut sammuttamassa 19 pelastuslaitoksen yksikköä.

Useassa tapauksessa palon alkusyyksi on kerrottu risujen poltto, joka on levinnyt maastoon.