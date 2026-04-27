Helsingin keskustassa varastettiin arvotavaraa koru- ja kelloliikeestä poikkeuksellisen näyttävästi maanantain vastaisena yönä. Yrittäjä kertoo tapahtuneesta MTV Uutisille.

Holmaston koru- ja rahaliikeyrittäjä Sebastian von Schantz vastaa puhelimeen ymmärrettävän tympääntyneenä. Siivottavana on melkoinen sotku, kun Helsingin Aleksanterinkadun liikkeeseen murtauduttiin ryminällä viime yönä.

Koko liikkeen näyteikkuna vedettiin irti kehyksineen, ilmeisesti autolla, ja kateissa on määrittelemätön määrä koruja ja kelloja.

– Yksi henkilö tuli sisään, rikkoi tietyt vitriinit ja otti tavaraa mukaansa, Von Schantz kertoo MTV Uutisille.

Yrittäjän mukaan poliisi on kertonut saaneensa ainakin osan ryöstösaalista haltuunsa kiinniotetulta epäillyltä. Viedyn omaisuuden määrä voi hyvinkin olla yli 100 000 euroa, vaikka arvokkaimmat korut ja kellot olivat piilossa, ja näyteikkunaan oli jätetty vain "yösomistus".

– Rolexeja ja aika paljon koruja. Yksi kellokin voi maksaa 5000:sta kymmeniin tuhansiin euroihin, Von Schantz kuvailee vietyä saalista ja sen arvoa.

Eri asia sitten on, missä kunnossa saalis saadaan takaisin. Liike on niin täynnä lasinsirua ja muuta sotkua, että myös liikkeeseen jääneisiin koruihin ja kelloihin on voinut tulla vaurioita, vuonna 1949 perustetun liikkeen kolmannen sukupolven yrittäjä Von Schantz kertoo.

– Meillä on ollut aiemmin murtoyrityksiä ja joskus ilkivaltaa, on rikottu ikkunoita. Mutta ei tällaista aiemmin. Jatkossa pitää hankkia ikkuna, jota ei saa irti autollakaan, yrittäjä miettii.

Poliisi on sanonut tiedottavansa tapauksesta lisää myöhemmin tänään. Von Schantz kertoo toimittaneensa liikkeen turvakameranauhat poliisin lisäksi myös vartiointifirmalle.