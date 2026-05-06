Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 51-vuotiaan miehen vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen murtautumisesta Kuhmoisten ase- ja varusmuseoon.
Tuomion mukaan mies tunkeutui toissa vuoden heinäkuussa museoon ja vei sieltä yhteensä 34 asetta. Mies myönsi teon ja sanoi luovuttaneensa aseet eteenpäin velkojensa maksuksi.
Varkauden lisäksi hänet tuomittiin törkeästä ampuma-aserikoksesta.
Myöhemmin samalla viikolla mies murtautui museon yhteydessä olleeseen asuntoon ja vei 15–20 pulloa alkoholia. Mies myönsi syytteen törkeästä varkaudesta.
Sama asemuseo on joutunut varkauden kohteeksi useaan otteeseen viime vuosina.