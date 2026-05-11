Tshekki lähtee jääkiekon MM-kisoihin Sveitsiin varsin nimettömällä ryhmällä.
Sunnuntai-iltana julkaistussa ryhmässä on mukana vain kolme NHL-pelaajaa: puolustajat Marek Alscher(Florida) ja Filip Hronek (Vancouver) sekä New York Rangersin hyökkääjä Jaroslav Chmelar.
Kolmikosta vain Hronek oli mukana helmikuussa NHL-miehillä pelatuissa Milano-Cortinan olympialaisissa.
Vastapainoksi joukkueeseen on mahtunut mukaan kaksi päättyneellä kaudella SM-liigassa pelannutta miestä, Ilveksen maalivahti Dominik Pavlat ja Kärppien puolustaja Jiri Tichacek.
Tshekin suurin kiekkotähti David Pastrnak kieltäytyi kutsusta sen jälkeen, kun hänen joukkueensa Boston Bruins oli kärsinyt tappion NHL:n pudotuspelien avauskierroksella.
Toinen NHL-peluri, Calgary Flamesin yli kaksimetrinen pakki Adam Klapka ei tshekkimedian mukaan kelvannut päävalmentaja Radim Rulikille.
Lue myös: Ruotsin MM-joukkue julki – ryhmässä poikkeuksellinen ratkaisu
Tshekkiläisiä maalivahteja esiintyi NHL:n runkosarjassa tällä kaudella kahdeksan, mutta yksikään heistä ei ole mukana Sveitsin MM-kisoissa. Olympialaisten maalivahdeista Lukas Dostalin pelit Anaheimissa jatkuvat yhä eikä Utahin Karel Vejmelka ollut myöskään saatavilla.