Guanyu Zhou pääsee ajamaan ensimmäistä kertaa Cadillacin F1-autolla.

Kiinalaiskuljettaja Guanyu Zhou korvaa tilapäisesti Valtteri Bottaksen ja Sergio Pérezin F1-tulokastalli Cadillacin ratissa, GPblog kertoo.

Yhdysvaltalaistallin reservikuljettajan on tarkoitus osallistua Barcelonassa Pirellin rengastestiin, joka järjestetään kesäkuun puolivälissä kaasuteltavan Katalonian GP:n jälkeen. Zhou on ajamassa tuolloin ensimmäiset kierroksensa Cadillacilla.

Cadillacin tallipäällikkö ja Zhoun entinen manageri Graeme Lowdon sanoi tietävänsä, että kiinalainen on innoissaan päästessään antamaan näytteitä uudella autolla.

– Hän on viettänyt paljon aikaa simulaattorissa, ja tietenkin hän on mukana kaikissa osakilpailuissa. Sanoin jo heti alkuunsa, koko Zhoun F1-uran tietysti nähtyäni, etten epäröisi laittaa häntä autoon, jos meille tulisi ongelma yhden kilpakuljettajan kanssa. Toivomme tietenkin, ettemme joudu tekemään niin, Lowdon kommentoi.

– Meillä on hyvä tilaisuus nähdä, miten hän suoriutuu testissä, ja olen varma, että hän pärjää todella hyvin.

Zhou ajoi aiemmin Bottaksen F1-tallikaverina Alfa Romeon ja Sauberin nimillä operoineessa tallissa vuosina 2022–24. Viime vuonna kiinalainen toimi Ferrarin reservikuskina.