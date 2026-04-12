Poliisi joutui käyttämään kovia otteita pysäyttääkseen humalassa autoa ajaneen naisen.
Poliisi sai eilen useita ilmoituksia valtatie 4:llä Lahdessa ajaneesta päihtyneestä kuljettajasta.
– Iäkkäämpi nainen kuljetti autoaan moottoritiellä muun muassa noin 30km/h:ssa, välillä poukkoillen kaistojen välillä ja välillä ajaen keskikaistalla nurmialueen puolella, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Virkavalta tavoitti naisen Orimattilassa ja yritti saada sen pysähtymään pysäytysvaloin ja vierelle ajamalla. Naisen matka jatkui tästä huolimatta kohti etelää.
Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla sen tien sivuun, koska naisen ajotapa aiheutti muille tienkäyttäjille selkeitä vaaratilanteita. Kevyt kiilaaminen ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, sillä naine kiihdytti henkilöautoaan aikomattakaan pysähtyä.
– Lopulta ajoneuvo saatiin pysäytettyä jonkin aikaa kiilaamalla tätä poliisiautolla valtatien reunassa olleeseen tienvarsikaiteeseen Orimattilassa lähellä Tuuliharjan huoltoasemaa, poliisi kertoo.
Naisen ja poliisin autot vaurioituivat pakkopysäytystilanteessa.
Nainen puhalsi alkometriin lukeman 0,21 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, joka tarkoittaa noin 0,5 promillen lukemaa.