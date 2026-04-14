Helsingin hovioikeus on päättänyt vapauttaa naisystävänsä Kotkassa poikkeuksellisen raa’asti tappaneen 58-vuotiaan miehen. Oikeus piti murhaa erityisen julmana, tuskallisena sekä nöyryyttävänä uhrille.

Mies vapautuu, kun hän on suorittanut elinkautista vankeusrangaistustaan 17 vuotta ja kolme kuukautta. Vapautuminen tapahtuu siis heinäkuun 2027 alussa.

Mies tappoi naisystävänsä asunnossaan Kotkassa maaliskuun 2010 lopussa. Hän käytti moninaisen väkivallan tekovälineinä perhosveistä, teleskooppipamppua ja lasista olutpulloa. Henkirikoksen motiivina oli todennäköisesti mustasukkaisuus.

Mies sai tuomion naisystävänsä murhasta ja törkeästä raiskauksesta. Mies tuomittiin alentuneesti syyntakeisena. Mielisairaudesta huolimatta miehen älyllinen taso riitti kuitenkin ymmärtämään teon, ja siksi rangaistusta ei alennettu.

Mies tappoi naisystävänsä hakkaamalla tätä nyrkillä ja teleskooppipatukalla päähän sekä viiltelemällä tätä kasvojen ja pään alueelle. Lisäksi hän kuristi uhriaan ja kohdisti voimakasta väkivaltaa tämän ylävatsan alueelle.

"Sitkeä surmaamispyrkimys"

Järkyttävin väkivalta kohdistui naisen hävyn alueelle, johon mies suuntasi ainakin kaksi puukoniskua. Hän työnsi uhrin alapäähän lasisen pullon ja murskasi sen sinne hakkaamalla teleskooppipatukalla vatsaa.

Oikeus piti tekoa erittäin nöyryyttävänä ja lisäksi hyvin tuskallisena.

– Väkivallan tekeminen on ollut määrätietoista ja pitkäkestoista. (Miehen nimi) on teolla osoittanut päättäväisyyttä ja sitkeää surmaamispyrkimystä ja tarkoituksellisesti aiheuttanut uhrille kovia tuskia, hovioikeuden ratkaisussa todetaan.

Teosta aiheutui uhrille ainakin 70 erillistä vammaa. Uhri menehtyi pään ja vatsan alueen verenvuotoihin.

