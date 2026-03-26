Etelä-Pohjanmaan Kurikassa nainen uhkasi poliisia keskiviikkoiltana aseella ja yritti usuttaa suurta koiraansa poliisien kimppuun, poliisi kertoo.
Poliisi sai keskiviikkoiltana Kurikkaan tehtävän epäillystä liikennejuopumuksesta. Epäilty nainen lukittautui taloon eikä päästänyt poliiseja sisälle. Jonkin ajan kuluttua nainen tuli esiin kivääri kädessään, osoitti sillä poliiseja ja uhkasi tappaa heidät. Lisäksi hän yritti saada koiraansa hyökkäämään poliisien kimppuun.
Myöhemmin nainen poistui poliisin mukaan talosta koiran kanssa kohti metsää. Sieltä poliisi paikallisti hänet droonin avulla. Kun poliisi lähestyi naista, tämä uhkasi poliiseja taas aseella ja koiralla.
Lopulta poliisi otti naisen kiinni käskyttämällä ja käyttämällä sähkölamautinta.
Naista epäillään muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja laittomasta uhkauksesta.