Lapin poliisia ovat työllistäneet viikonloppuna muun muassa rattijuopot. Yksi oli niin juovuksissa, ettei kyennyt puhaltamaan alkometriin.
Lapin poliisi on tavannut kuluvana viikonloppuna liikenteestä useita alkoholia nauttineita kuljettajia.
Sunnuntaina vasten yöllä tuli hätäkeskukseen ilmoitus Torniosta ilmeisesti Tervolaa kohti lähteneestä rattijuoposta.
Partio löysi ajoneuvon Tervolasta ravintolan pihasta ja tapasi autoa kuljettaneen naisen ravintolasta jo kovasti juopuneen oloisena.
– Nainen ei onnistunut puhaltamaan alkometriin, poliisi kuvaa tiedotteessaan.
Kiinniottohetkellä naisella oli poliisin mukaan myös housuissa kiinnitettynä puukko.
Poliisi toi naisen kiinniotettuna Kemin poliisivankilaan. Hänen epäillään syyllistyneen paitsi rattijuopumukseen myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussa pitoon.
Kuljettaja kömpi autosta
Yksi kiinni otetuista rattijuopoista ilmoittautui itse.
Kemissä henkilöautolla ojaan ajanut mies soitti yöllä hätäkeskukseen ojanpohjalta.
Poliisipartio löysi henkilöauton Veitsiluodontieltä.