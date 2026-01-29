Mies kuoli elvytyksestä huolimatta.

Vantaan poliisivankilassa eli putkassa on kuollut tänään 1980-luvulla syntynyt mies, tiedottaa poliisi.

Mies otettiin kiinni torstaiyönä Tikkurilan keskustassa miehen voimakkaan päihtymistilan vuoksi. Poliisin mukaan mies ei ollut kykenevä huolehtimaan itsestään, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Mies kuljetettiin Vantaan poliisivankilaan ja noin tunnin kuluttua vankilan vartija huomasi miehen olevan eloton.

Miestä yritettiin elvyttää ja asiasta ilmoitettiin hätäkeskukseen. Terveydenhuollon ammattilaiset saapuivat paikalle muutamassa minuutissa ja he jatkoivat elvytystoimia. Elvytys ei kuitenkaan tehonnut ja mies todettiin kuolleeksi.

Tapahtumasta on tehty kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain mukainen ilmoitus valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön. Kuolemansyyn tutkinta suoritetaan Helsingin poliisilaitoksella.