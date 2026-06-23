MM-työntekijä menetti henkensä autoilijan yliajamana Yhdysvalloissa.

22-vuotias Aaron Avery on kuollut jalkapallon MM-kilpailussa tekemänsä työvuoron jälkeisen onnettomuuden seurauksena, CBS kertoo.

Avery oli viime viikon maanantaina Iranin ja Uuden-Seelannin välisessä ottelussa töissä vartijana ja yleisön ohjaajana SoFi Stadiumilla Inglewoodissa Los Angelesin piirikunnassa.

Vasta toista työvyoroaan stadionilla tehnyt nuori mies oli kävelemässä vajaan kolmen kilometrin päähän kotiinsa, kun Tesla-kuljettaja törmäsi häneen noin kello 22.30 sikäläistä aikaa.

Avery kiidätettiin sairaalaan. Hänet todettiin aivokuolleeksi tiistaina.

– Tämä on hyvin järkyttävä hetki perheelleni. Hän oli siskoni lapsi, Averyn täti Norma Quinn kommentoi.

Quinnin kuuleman mukaan on "suuri mahdollisuus", että ylinopeudella olisi ollut osuutta asiaan ja että kuljettaja olisi ajanut päihtyneenä.

Kuljettajan kerrotaan väittäneen, ettei hän nähnyt Averya pimeässä.

"Pääsee pelastamaan toisen hengen"

Avery oli elinluovuttaja, ja hänen elimensä kerätään talteen.

– Hän luovuttaa keuhkonsa, sydämensä, munuaisensa, pernansa ja maksansa. Hän pääsee pelastamaan toisen hengen, täti-Quinn sanoi.

Averyn perheen mukaan auton kuljettaja olisi pidätetty.