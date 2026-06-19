Kahdeksanvuotias Taylor Thach kuoli kotonaan vietettyjen MM-jalkapallojuhlien yhteydessä Kaliforniassa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Eräässä kodissa Kalifornian El Segundossa vietettiin viime perjantaina juhlia, joissa katsottiin MM-jalkapalloa, kun illanvietto sai järkyttävän käänteen.
Poliisi sai ilmoituksen lapsesta, joka ei ollut enää tajuissaan. Viranomaiset pääsivät paikalle sikäläistä aikaa noin kello 19.30. Ensihoitajat yrittivät pelastaa lasta.
Kahdeksanvuotias poika, nimeltään Taylor Thach, kuljetettiin sairaalaan, jossa hän lopulta kuoli.
Viranomaiset kertoivat, että tragedia tapahtui toisen perheen luona, raportoi.