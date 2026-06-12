Lentoyhtiö SAS:n lentäjä on pidätetty lentämisestä huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
Lentoyhtiö SAS:n lento sai yllättävän käänteen Ranskassa Nizzan lentokentällä. SAS:n kone oli laskeutunut Kööpenhaminasta Nizzaan. Koneen oli tarkoitus jatkaa matkaansa edelleen Nizzasta Tukholmaan.
Tukholmaan lähtevä lento kuitenkin peruutettiin. SAS:n viestintäjohtajan mukaan syynä oli se, että yksi miehistön jäsen oli ”unfit to fly” eli ei lentokelpoinen.
Aftonbladet uutisoi ranskalaisiin mediatietoihin viitaten, että koneen lentäjä pidätettiin ja hänen verikokeensa osoitti lentäjän käyttäneen kokaiinia.
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Lehti kertoo, että tapausta käsiteltiin jo eilen oikeudessa. Tietojen mukaan lentäjä tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja vuoden lentokieltoon Ranskan ilmatilassa.
SAS vahvistaa, että lento oli tilanteen sattuessa jatkamassa matkaansa Nizzasta Arlandaan, mutta ei halua kommentoida tapausta tarkemmin.
Yhtiön mukaan asia on viranomaisten ja poliisin hoidettavana.