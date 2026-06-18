Surullinen tapaturma turistien suosiman aktiviteetin parissa johti nuoren kuolemaan New Yorkissa.
18-vuotias nuori on menehtynyt pudottuaan maahan hevoskärryistä New Yorkin Keskuspuistossa keskiviikkona.
Asiasta ovat uutisoineet muun muassa CNN ja CBC.
Poliisin mukaan 18-vuotias nuori oli onnettomuuden sattuessa hevoskärryjen kyydissä kolmen muun matkustajan kanssa.
Vaunujen ajaja oli noussut kärryistä pois ottaakseen valokuvan matkustajista, mikä on vaunuajeluiden järjestäjiä edustavan ammattiliiton Transport Workers Unionin (TWU) mukaan ehdottomasti kiellettyä.
Samaan aikaan hevonen oli ilmeisesti pillastunut ja lähtenyt juoksemaan itsekseen ilman ajajaa. TWU:n mukaan kyseinen hevonen oli vetänyt kärryjä vasta kuusi viikkoa.
Tilanteesta on olemassa ainakin kaksi videota. Toisessa näkyy, kuinka hevonen juoksee puiston läpi samalla, kun kaksi ihmistä vaikuttaa hyppäävän tai putoavan pois nelipyöräisestä kärrystä. Toisella videolla vaunu kaatuu törmättyään toiseen vaunuun.
18-vuotias nuori kuljetettiin kriittisessä tilassa sairaalaan, jossa hän myöhemmin menehtyi.
Ammattiliitto TWU kertoo antavansa täyden tukensa tapauksen tutkinnalle.
Kärryajeluita kritisoidaan
Hevoskärryajeluilla on New Yorkin Keskuspuistossa 150-vuotinen historia. Aktiviteetti on turistien keskuudessa suosittu, mutta viime aikoina se on alkanut kerätä enemmän kritiikkiä.
Vastustajien mukaan kärryajelut vaarantavat hevosten hyvinvoinnin sekä kaupungin asukkaiden turvallisuuden.
Vaatimus kärryajeluiden kieltämisestä sai uusia kierroksia viime viikolla, jolloin muun muassa