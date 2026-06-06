Mia Väisäsen päivä huvipuistossa oli päättyä erikoiseen jalkineongelmaan, mutta henkilökunnan luova ratkaisu pelasti tilanteen.
Oululaissyntyisen, Luxemburgissa nykyään asuvan Mia Väisäsen reissu Saksan Eifelpark-huvipuistoon sai viime viikon torstaina hämmentävän käänteen, kun sandaalit lopettivat yhteistyönsä heti vierailun alkumetreillä.
– Olin puistossa ystäväni ja kuuden lapsen kanssa viettämässä päivää. Muutaman laitteen jälkeen mentiin syömään ja jossain vaiheessa naureskeltiin, kun huomattiin jonkun vierailijan kengänpohjan unohtuneen pöydän alle, Väisänen kertoo Facebookin suositussa mokaryhmässä.
– Hetkeä myöhemmin tajusin, että herranen aika – sehän olikin irronnut minun sandaalistani.
Itse asiassa Väisäsen molemmat kengät olivat sanoneet sopimuksensa irti samaan aikaan.
Pöydän alta löytyneet kengänpohjat kuuluivatkin Mia Väisäsen sandaaleihin.Mia Väisänen
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"Saattoi minua vähän nolottaa"
Väisäsen kävely tyssäsi siihen, mutta ystävä lähti hakemaan apua huvipuiston henkilökunnalta. Kohta paikalle saapui työntekijä – ilmastointiteipin kanssa.