Mette-Maritilla on edessään pitkä sairaalajakso.
Norjan hovi tiedotti keskiviikkona, että keuhkofibroosia sairastava kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot. Hänet leikattiin Oslon Rikshospitalet-sairaalassa.
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Rikshospitaletin rintaelinkirurgian osaston johtaja Arnt Fiane sanoo hovin tiedotteessa, että operaatio on toistaiseksi sujunut onnistuneesti. Nyt Mette-Maritilla on edessään pitkä, viikkoja kestävä sairaalajakso.
Rikshospitaletin keuhkosairauksien osaston johtaja Are Holm kertoo pitkän hoito- ja kuntoutusjakson olevan normaali menettely elinsiirtopotilailla.
– Tämä on vakiintunut käytäntö lääkkeiden annostelun säätämiseksi, mahdollisten komplikaatioiden hoitamiseksi ja kuntoutuksen toteuttamiseksi, Holm valottaa.
Hovin tiedotteessa kerrotaan, että seuraava päivitys Mette-Maritin terveydentilasta on suunniteltu annettavaksi hänen päästessään pois sairaalasta.