Argentiinan hopeajoukkueen pokaalijuhlien käytös on herättänyt kohua ympäri jalkapallomaailmaa.
Lue myös: Kaoottiset turpakäräjät loppuvihellyksen jälkeen – Lamine Yamalin toimintaa ihastellaan
Lue myös: Argentiinalta kammottavaa sikailua – MM-finaalin törkyepisodista raju reaktio: "Ällöttävää"
Espanja voitti historiansa toisen maailmanmestaruuden sunnuntai-iltana, kun se kaatoi hallitsevat mestarit jatkoaikamaalilla 1–0.
Finaali päättyi valtavaan myrskyyn, kun Leandro Paredes antoi useammalle Espanjan pelaajalle kyytiä. Paredes muun muassa työnsi yhtä Espanjan pelaajaa kaulan alueelta.
Tunteet viilenivät, ja mitaliseremoniat saatiin käyntiin. Nyt useat mediat kirjoittavat Argentiinan joukkueen toiminnasta seremonian aikana.
Kun hopeajoukkue oli saanut mitalinsa, se kerääntyi oman fanijoukkonsa eteen kiittämään kannattajiaan. Argentiinalaiset eivät kuitenkaan kääntyneet seuraamaan, kun Espanja nosteli legendaarista MM-pokaalia ilmaan.
Brittilehti Daily Mail kuvailee tätä "halventavaksi eleeksi".
– Teko oli huipentuma entisten maailmanmestarien ärtyneelle, kiukkuiselle ja mauttomalle käytökselle, amerikkalaislehti The Athletic tylyttää.
Myös jalkapallosivusto Goal.com päivittelee Argentiinan toimintaa.