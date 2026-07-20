Jalkapallon MM-juhlinta muuttui tragediaksi läntisessä Espanjassa.
13-vuotias poika kuoli ja kolme henkilöä loukkaantui jalkapallon MM-juhlinnassa läntisessä Espanjassa, kun suihkulähde romahti useiden ihmisten päälle, kertovat useat espanjalaismediat.
– Siitä minkä piti olla koko Espanjan MM-juhla, tulikin kaupungin väestölle tragedia, Ciutad Rodrigon kaupunki kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.
Onnettomuus tapahtui 12 000 asukkaan keskiaikaisessa kaupungissa Salamancan maakunnassa lähellä Portugalin rajaa.
Pelastuslaitos sai hälytyksen maanantain vastaisena yönä kun suihkulähde romahti ihmisjoukkoon. Useita ihmisiä vietiin sairaalahoitoon. 13-vuotias kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.
Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkempaa tietoa loukkaantuneista.
Lähde: Expressen