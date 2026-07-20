Miksi Espanja oli niin hyvä? Lopettavatko Messi ja Ronaldo koskaan? Mitä ihmettä Trump touhusi palkintoseremoniassa? Toimittajat Jere Hultin ja Tino Vanhanen niputtavat jättikisat.
Miksi Espanja oli niin hyvä? Lopettavatko Messi ja Ronaldo koskaan? Mitä ihmettä Trump touhusi palkintoseremoniassa? Toimittajat Jere Hultin ja Tino Vanhanen niputtavat jättikisat.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi
Tino Vanhanen työskentelee MTV Uutisissa videoihin keskittyvänä toimittajana. Hänelle voit lähettää juttuvinkkejä ja uutiskuvia ja -videoita!
Juho Lauri työskentelee MTV Uutisissa videotuottajana sekä uutistoimittajana.
Videotuottajana Juho Lauri vastaa uutispäivästä videokerronnan keinoin MTV Uutisten digitaalisilla alustoilla. Toimittajana hän on erikoistunut videovetoisiin uutisiin sekä suoriin lähetyksiin ja tutkiviin aiheisiin laajassa mittakaavassa.
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