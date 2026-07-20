Nyt tehdään marjainen perinneherkku mustikoista!

Mustikan pääsatokausi alkoi suurimmassa osassa Suomea heinäkuun puolivälin paikkeilla. Luonnonvarakeskus Luken mukaan mustikkasadosta ennustetaan hyvää etenkin eteläiseen Suomeen.

Nyt onkin hyvä hetki testata ja maistella erilaisia mustikkaherkkuja! Perinteinen mustikkapiirakka on klassikko, mutta muistatko mustikkapöperön?

Mustikkapöperö on suomalainen perinneruoka, jossa yhdistyvät marjat sekä talkkunajauho. Talkkuna sen sijaan on perinteinen suomalainen viljavalmiste, joka valmistetaan paahtamalla ja jauhamalla kokonaisista jyvistä, yleensä ohrasta tai kaurasta.

Klassinen mustikkapöperö

Perinteistä marjapöperöä valmistettiin Viiden jälkeen -ohjelmassa vuonna 2020. Uudenmaan Marttojen kotitalouden asiantuntijan Marjo Ranta kertoi tuolloin tarkemmin mustikkapöperöstä ja talkkunajauhoista.

– Talkkunajauhot ovat erittäin kuitupitoinen, täysjyväpohjainen tuote. Lapsenahan tätä syötiin ihan tuoreiden mustikoiden kanssa, sekoitettiin joukkoon talkkunaa ja laitettiin sokeria päälle. Se oli suuri herkku. Tässä on joukossa myös rahkaa ja kermaa.

Ranta kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa toivovansa, että nuorempikin sukupolvi löytäisi talkkunan.

– Olen ollut vähän huolissani siitä, että nykynuoriso ei enää tiedä, mitä talkkuna on. Mutta kyllä joku sitä ostaa, kun sitä kerta lähikaupoissa on saatavilla.