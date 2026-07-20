MM-kisat paketissa ja nyt tulee tuomio: toimittajilta kova arvio Ronaldosta ja Messistä

Yamal ja Garcia yhdistettiin toisiinsa tänä keväänä, kun heidän bongattiin yhdessä Kreikassa. Hola! -lehden mukaan Garcia kertoi hiljattain somevideollaan, miten hän ja Yamal tapasivat.

– Tässä on totuus: 3, 2, 1… sosiaalisessa mediassa! Haluaisin kertoa teille jonkin tosi hullun tarinan, kuten että näin hänet lentokentällä tai törmäsin häneen ja pudotin paperini, ja hän auttoi minua keräämään ne. Ei, ei, ei. Tapasimme sosiaalisessa mediassa, hän kertoi lehden mukaan.