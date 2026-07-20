Lamine Yamal seurustelee espanjalaisvaikuttaja Ines Garcian kanssa.
Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.
Espanjalainen tähtipelaaja Lamine Yamal, 19, jakoi Instagramiin liudan kuvia MM-voiton jälkeisistä tunnelmista. Julkaisun ensimmäisessä kuvassa nuorukainen pitää kädessään voittopokaalia.
Postauksen kolmannessa kuvassa Yamal poseeraa tyttöystävänsä, vaikuttaja Ines Garcian, 21, kanssa. Kuvassa Garcia pitelee kädessään pokaalia, ja Yamal on kietonut kätensä hänen ympärilleen.
Julkaisun viimeisessä kuvassa Garcia suutelee maassa istuvaa Yamalia.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
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Myös Garcia jakoi Instagramiin kuvan hänestä ja Yamalista voittohumussa. Hän on kirjoittanut kuvan yhteyteen suloisen viestin rakkaalleen.
– Sinä teit sen. Onnittelut, rakkaani, olet maailmanmestari, postauksen kuvatekstissä lukee.
Yamal kommentoi kuvaa kauniin sanankääntein.