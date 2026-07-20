Poliisi tutkii Virroilla Pirkanmaalla perjantaina tapahtunutta onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti.



Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois.



Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaantulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon.