Maastohiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo ei osallistu sprinttikisaan maailmancupin finaaleissa Lake Placidissa lauantaina. Norjalaistähti sai aivotärähdyksen edellisessä sprinttikisassaan Drammenissa viime viikolla.
Drammenin sprinttikisassa viime viikon torstaina kaatunut ja päänsä lyönyt Johannes Hösflot Kläbo ei hiihdä sprinttikisaa Lake Placidissa maailmancupin finaaleissa.
Holmenkollenin 50 kilometrin kilpailun viime viikonloppuna väliin jättänyt Kläbo oli alun perin ilmoitettu kaikkiin kolmeen matkaan kauden päätösviikonloppuna.
Kläbon ratkaisusta kertoi Norjan maajoukkueen valmentaja Arild Monsen Norjan tietotoimistolle NTB:lle.