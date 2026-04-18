Johannes Hösflot Kläbo jakoi viidettä sijaa.

On harvinaista, ettei Johannes Hösflot Kläbo voita. Hyvinkin harvinaista on, että Norjan megatähti jää vasta viidenneksi.

Tänään lauantaina näin kuitenkin kävi Norjan Sulitjelmassa hiihdetyssä Kobberlöpetissa. 43 kilometrin otatuksen voitti Magnus Vesterheim ja seuraavina maaliin tulivat Thomas Ödegaarden sekä Vebjörn Moen.

Neljännestä sijasta olivat kamppailemassa nimekkäät norjalaismenijät Johannes Hösflot Kläbo, Emil Iversen ja Petter Northug. Northug jätti nuorempansa taakseen ja kuittasi nelospaikan itselleen.

Veteraani sanoi havainneensa mahdollisuuden jopa voittoon.

– Viimeinen nousu oli kuitenkin vähän liian kova minulle, Johannekselle ja Emilille, Northug tuumi Direktesportille uutistoimisto NTB:n mukaan.

Konkari myhäili kuitenkin suopeasti päivän annille.

– Onnistuin saavuttamaan heidät kilometri ennen maalia. On hyvä ottaa se mukaan, kun ottaa huomioon, miten kovia he ovat olleet tänä talvena.

"Voin ehkä puhua ympäri"

Kläbo ja Iversen päätyivät jaetulle viidennelle sijalle mutta kiistelivät leikillisesti omasta maaliintulojärjestyksestään.

– Voitinko hänet? Käymme siitä nyt keskustelua, Iversen huikkasi.

– En ole samaa mieltä. Päädyimme jaettuun viidenteen sijaan, Kläbo vastasi.

Iversen on vihjaillut saattavansa lopettaa jopa uransa tähän kauteen.