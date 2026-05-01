USA:n maastohiihtotähti Rosie Brennan lopettaa kilpauransa.

37-vuotias Brennan kertoi asiasta Instagram-tilillään.

– Minulla on vaikeuksia sanan lopettaminen kanssa, koska en ole varma, onko tämä sitä. Mutta aikani maailmancup-urheilijana on ohi. Olen taistellut terveyteni kanssa ja saanut vähän vastauksia, mikä on vaatinut veronsa henkisesti ja fyysisesti, Brennan kirjoittaa.

– Unelmoin, että voisin lopettaa urani huipulla ja omilla ehdoillani. Olen pettynyt, että näin ei käynyt.

Päättynyt kausi oli Brennanin osalta haastava. Hänen parhaaksi sijoituksekseen jäi Lahden maailmancupin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailun 12:s sija. Kokonaiscupissa hän jäi vasta 49:nneksi.

Kokenut hiihtäjä nousi urallaan palkintokorokkeelle kaiken kaikkiaan 12 kertaa. Brennan voitti urallaan kaksi maailmancup-kilpailua. Kausina 2020-21 ja 2022-23 Brennan sijoittui maailmancupissa neljänneksi.