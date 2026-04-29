Norjalainen pyöräilylupaus Kamilla Aasebö loukkaantui vakavasti perinteikkäässä Pariisi–Roubaix -kilpailussa, jota kutsutaan myös "pohjoisen helvetiksi". Aasebö julkaisi vammoistaan kuvia sosiaalisen median Instagramissa.

Aasebön onnettomuus ei ollut erityisen raju tai dramaattinen, mutta seuraukset olivat sitäkin vakavempia. Hän sai aivoverenvuoden sekä murtumia kyynärpäähän ja leukaan. Hän vietti kymmenen päivää Ranskan Lillessä sairaalassa ja on nyt päässyt kotimaahan Osloon jatkohoitoon.

– Valitettavasti aivoverenvuoto paheni melko nopeasti, minkä vuoksi jouduin kiirelliseen leikkaukseen. Minulle tehtiin myös leikkaus kyynärpään ja leuan murtumien korjaamiseksi, mutta onneksi kaikki leikkaukset sujuivat hyvin, Aasebö kirjoitti.

Aasebön julkaisemassa kuvassa näkyy, kuinka hänen takaraivossaan on pitkä rivistö tikkejä.

– Tällä hetkellä pääpaino on oikean jalkan liikkuvuuden palauttamisessa aivovamman jälkeen. Olen valmis ja innokas aloittamaan kuntoutuksen. Kun tilanne oli niin vakava, niin minulla on ollu todella onnea siitä, kuinka hyvin asiat ovat sujuneet, Aasebö totesi.

Onnettomuus sattui suurelta osin ajettavassa Pariisi-Roubaix -kilpailussa, jota on järjestetty vuodesta 1896 lähtien.

Aasebö on niittänyt menestystä Pohjoismaiden ja Euroopan nuorten mestaruuskisoissa. Hän osallistui viime vuonna uransa ensimmäiseen Italian ympäriajoon.

