Suomalaishiihtäjä Kerttu Niskanen jää pois maastohiihdon maailmancupin päätösviikonlopun kilpailuista, Hiihtoliitto tiedotti perjantaina. Maailmancupin viimeiset kilpailut käydään Yhdysvaltojen Lake Placidissa.
Paikallista aikaa perjantaina ohjelmassa ovat miesten ja naisten kymmenen kilometrin väliaikalähtökilpailut perinteisellä hiihtotavalla, lauantaina vapaan sprintit ja sunnuntaina 20 kilometrin yhteislähtökilpailut vapaalla hiihtotavalla.
Niskanen on maailmancupissa vasta sijalla 37 eikä yltänyt yhdessäkään kilpailussa kärkikolmikkoon. Milano-Cortinan olympialaisissa hän saavutti viestipronssia.