Maastohiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen nähdään toukokuun 9. päivä Helsingissä uuden lajin parissa, kun hän ottaa crossfitin huipulla kilpailleen Janne Kosken kanssa osaa Hyrox Helsinki -tapahtuman parikilpailuun. Sekä Niskanen että Koski ovat Hyroxissa uuden äärellä.

Hyrox on laji, jossa juoksu yhdistyy toiminnalliseen harjoitteluun. Laji on kansainvälisesti kilpailtu ja se koostuu kahdeksasta yhden kilometrin juoksuosuudesta, joiden välissä suoritetaan koko kehoa kuormittavia voimaharjoitteita, kuten kelkan työntöä ja vetoa.

Aloite molempien vahvuuksia yhdistelevään lajiin lähti liikkeelle Koskelta.

– Hyrox tuntui olevan riittävän kaukana molempien omista lajeista. Siitä tuli fiilis, että oltaisiin aika hyvä pari, Koski sanoo energiajuomayhtiö Red Bullin tiedotteessa.

Kaksikon työnjako rakentuu Helsingin Messukeskuksessa käytävässä kilpailussa Niskasen kestävyyspohjan ja Kosken voimapuolen ympärille.

– Ajattelin, että tästä tulee hauska juttu. Hyrox on ollut viime aikoina paljon esillä ja innostanut porukkaa monipuoliseen harjoitteluun. Se eroaa aika paljon omasta tekemisestä. En tee salilla juuri muita liikkeitä kuin rowia ja skiergiä lämmittelynä, ja kuntosaliharjoittelu on muutenkin aika pienessä osassa, Niskanen kommentoi.

– Juoksu on Iivon selkeä vahvuus. Meillä on noin kymmenen minuutin ero kympin ennätyksissä. Kelkantyönnöt ja lungit ovat sitten enemmän minun aluettani, Koski näkee.

Kilpailu avaa samalla Niskasen uuden harjoituskauden. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lajin kansainvälinen kilpailu järjestetään Suomessa. Tapahtumaan odotetaan yhteensä tuhansia urheilijoita eri sarjoissa.

– Tästä tulee hieno tapahtuma, paljon iloisia kohtaamisia ja myös kovaa taistelua. Omalla kohdalla tavoitteet ovat aika selkeät: että selviän ilman vammoja, en pyöri muiden jaloissa ja saan tästä tällaisen erilaisen kick offin uuteen treenikauteen, Niskanen sanoo.

