Nuoret sijoittavat vähiä rahojaan enemmän kuin koskaan – Tuuli, 20, tietää miksi

Suomalaisnuoret sijoittavat aiempaa innokkaammin esimerkiksi kesätyörahojaan. Innostusta ovat lisänneet muun muassa mobiilisijoittamisen helppous ja sosiaalisen median vaikuttajat.

20-vuotias vantaalainen Tuuli Jääskeläinen aloitti sijoittamisen noin vuosi sitten.

– Olen sijoittanut enimmäkseen omia säästöjä. Esimerkiksi kesätyöpalkoista olen laittanut rahaa kuukausisäästämiseen. Eniten olen sijoittanut rahastoihin, koska niissä on matalammat kulut verrattuna vaikka osakkeisiin, ja samalla pystyy hajauttamaan tosi kätevästi, Jääskeläinen sanoo.

Tuulin kaltaisia nuoria on Suomessa yhä enemmän. Alle 25-vuotiaiden sijoittajien määrä on ollut selvässä kasvussa viime vuosina. Suomalaispankkien mukaan jo useampi kuin joka kolmas nuori sijoittaa rahojaan.

Joissakin kyselyissä lähes joka toinen 18–24-vuotias on kertonut sijoittavansa rahastoihin tai osakkeisiin.

Sijoittamista kouluissa ja kursseilla

Nuorten sijoittamisinnostusta on lisännyt muun muassa aiempaa aktiivisempi sijoitusopetus. Tuuli sai sijoituskipinän Pörssisäätiön Pörssilähettiläs-toiminnasta. Siinä nuoret saavat käytännön opetusta taloudesta ja sijoittamisesta. Lisäksi monet koulut ovat käynnistäneet omia sijoituskursseja tai osakesalkkuharjoituksia.

Pörssisäätiön tekemän tuoreen kansalaiskyselyn mukaan jopa 50 prosenttia suomalaisista kannattaa sijoitusopetuksen aloittamista jo yläkoulussa. Talousosaamisen merkitystä pidetään laajasti tärkeänä – erityisesti nyt, kun rahankäytön ympärillä on entistä enemmän vaihtoehtoja ja houkutuksia.

– Koululla on tosi tärkeä merkitys, sillä koulu tavoittaa kaikki. Olisi hirveän tärkeää, että koulussa jokainen oppisi tekemään jonkinlaisen sijoitussuunnitelman. Annettaisiin semmoiset perustiedot siinä vaiheessa, jossa se varsinainen sijoittaminen ei välttämättä ole edes vielä ajankohtaista, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Some keskeisessä osassa

Sosiaalinen media on tehnyt sijoittamisesta helpommin lähestyttävää ja arkisempaa. TikTokissa ja Instagramissa jaetaan sijoitusvinkkejä, markkina-analyysejä ja kokemuksia siitä, miten aloittaa vaurastuminen pienilläkin summilla.



– Vaikuttajilla on iso vaikutus siihen, miten nuoret ajattelevat eri asioista, ja sen takia on tärkeää, että se tieto mitä annetaan olisi totuudenmukaista. On hyvä, että tulee vertaiskokemuksia ja sijoittamiseen innostetaan. Mutta silti siinä tarvitaan myös taustaosaamista, että osaa suhtautua kriittisesti näihin tietoihin, Lounasmeri sanoo.

Sijoittamisen aloittamisesta on tehty myös teknisesti helpompaa: mobiilisovelluksilla sijoittaminen onnistuu kymmenillä euroilla, ja palvelut opastavat käyttäjiä vaihe vaiheelta alkuun.

Lähtökohdat vaihtelevat

Vaikka sijoittamisen aloittaminen on tehty helpoksi, taloudelliset syyt estävät monia nuoria edelleen lähtemästä mukaan. Yhä useampi nuori ajautuu talousvaikeuksiin. Suomen Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjen määrä nuorisossa on kasvanut. Lisäksi nuorisotyöttömyyden määrä on viime vuosina ollut nousussa.



– On totta, että osalla ei ole nuorena vielä sellaisia tuloja, joilla pystyisi lähtemään sijoittamaan. Mutta jos siihen on mahdollisuus, niin on hyvä lähteä jo pienillä summilla harjoittelemaan. Ei tarvitse siis odottaa, että olisi suurta varallisuutta ennen kuin voi aloittaa, Lounasmeri muistuttaa.



Asiantuntijat korostavat, että sijoittaminen on loistava keino parantaa omaa taloudellista asemaa, mutta taloustaidot ja oman talouden hallinta kokonaisuudessaan ovat kuitenkin tärkeämpi perusta kuin yksittäinen sijoitussalkku.

Sijoittamisella taloudellista puskuria

Tuuli Jääskeläisen tavoitteena on rakentaa sijoittamisen avulla taloudellista puskuria tulevaisuuteen.

Säästöjen avulla voisi helpottaa työelämän vaatimuksiin ja arvaamattomuuteen varautumista.

– Motivaattorina minulla on se, että voisin tehdä nelipäiväistä työviikkoa tulevaisuudessa. Luotan tosi paljon kouluttautumisen merkitykseen, mutta olen lukenut korkeakoulualumnien työttömyydestä. Jos sellainen tilanne tulisi vastaan, puskuri auttaisi selviämään siitä, Jääskeläinen sanoo.