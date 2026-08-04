Vedestä löydetty nainen menehtyi Turussa, poliisi tiedottaa.

Nainen menehtyi tiistaina Turun Uittamolla venelaiturilla sen jälkeen, kun hänet nostettiin vedestä ja häntä yritettiin elvyttää.

Ohikulkija havaitsi noin kello 15.45 henkilön kellumassa vedessä venelaiturilla ja ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Sivullinen sai nostettua naisen ylös vedestä ja aloitti elvytyksen, mutta yrityksistä huolimatta nainen kuoli tapahtumapaikalla.

Poliisi, pelastusviranomaiset ja ensihoito olivat paikalla selvittämässä tapahtunutta. Poliisi ei epäile asiassa rikosta ja jatkaa kuolemansyyn selvittämistä.