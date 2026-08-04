Kadonneen Rex-iguaanin tarina sai onnellisen päätöksen.
Järvenpäässä viime keskiviikkona kadonnut lemmikki-iguaani Rex on löytynyt.
Rexin onnellinen omistaja Aki Peltokoski kertoo MTV Uutisille, että Rex oli piilotellut naapurin varaston takana.
Kateissa ollut iguaani löytyi maanantaina yhdeksän aikaan illalla.
1:03Tältä karkumatkaltaan kotiutuneen Rexin touhut näyttävät.
Puolitoistametristä liskoa ehdittiin etsiä vapaaehtoisten, koirien ja jopa lämpökameran avustuksella.
Rexin löytymisen keskiössä oli Peltokosken mukaan paikalla olleen vapaaehtoisen etsijän Runo-koira.
Rex ehti olla kateissa useita päiviä. Aki Peltokoski lähetti MTV Uutisilla tuoretta kuvaa karkulaisesta.Kuva: Aki Peltokoski
Peltokoski uskoo koirien saamien hajujälkien perusteella, että Rex oli liikkunut ensin täysin päin vastaiseen suuntaan, palannut takaisin päin, ja siirtynyt sitten aidan ali naapurin vajalle.